OM : en grande forme en conf’, Villas-Boas se paie les supporters du PSG !

Le point santé

« Duje (Caleta-Car) avait de la fièvre vendredi après-midi. Il est resté à la maison. Il a repris l’entrainement depuis. Radonjic et Thauvin ont bien fait la semaine d’entrainement. Tout le monde est disponible pour le match sauf Alvaro (suspendu). On va descendre Kamara comme défenseur central. Alvaro va nous manquer, comme quand il était blessé. Mais Duje et Kamara ont déjà joué ensemble et ils ont fait de très bons matchs ».

Sur le coronavirus

« On doit faire confiance et respecter les mesures qui sont prises, notamment si le championnat est suspendu comme en Espagne ou en Italie. Mon opinon c’est de suspendre toutes les compétitions. Dans ce cas-là, je suis prêt à mettre mon salaire en suspens aussi s’il le faut. Si tu fermes les écoles, les musées pour ensuite mettre les stades à huis-clos pour mettre les supporters devant les stades, c’est stupide. En Chine ils ont été plus responsables qu’ici en Europe (sur la possibilité de suspendre le championnat) On sait juste qu’il va avoir une réunion du conseil d’admistration de la LFP ».

Sur l’attitude des supporters du PSG

« Il ne faut pas autoriser les rassemblements devant le stade, hier à Paris c’était ridicule, pour moi c’est un scandale. Si on a un OM-PSG à huis clos, vous imaginez combien de supporters vont vouloir venir ? Si on prend des mesures, il faut les prendre à fond ».

Sur sa suspension

« Je ne pourrais pas crier depuis la tribune (rires) Ce n’est pas la première fois que je suis suspendu, je suis un peu l’enfant terrible du banc ! Daniel (Sousa) et Ricardo (Carvalho) seront sur le banc, je devrais pouvoir communiquer avec eux (…) Je me suis excusé devant la Ligue hier, je me suis trompé sur la faute sur Germain, les arbitres ont eu raison de prendre cette décision. J’ai réagi à chaud, émotionnellement j’étais vidé ! »

Sur le retour en forme de Thauvin

« Ca va prendre du temps. Contre Montpellier et PSG il sera encore sur le banc. On verra après la trêve. A chaque séance d’entrainement, il se sent fatigué ».

L’OM sous pression en Ligue 1

« On a un peu plus de pression. On ne peut s’en prendre qu’à nous. C’est de notre faute, et ma responsabilité ».

Sur les soucis défensifs

« Steve Mandanda nous a déjà sauvé plusieurs fois. On a travaillé cette semaine. Ce sont des cycles. On n’est pas la meilleure défense de la Ligue. Mon problème n’est pas de prendre des buts mais de rater des matchs au Vélodrome ».

Sur les finances du club

« Le 18 mars on aura la réunion avec Jacques-Henri. On verra ce qui va se passer ».

Son portrait mis en avant à Marseille

« Oui j’ai vu. C’est un honneur. Je l’ai remercié (Franck Conte). J’espère qu’on arrivera à se qualifier en C1, sinon il va falloir me rajouter des moustaches et des cornes ! »

Retranscription : Le Phocéen.