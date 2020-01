OM : en situation d’échec à Fenerbahçe, Adil Rami a pris une grande décision

true

Depuis le 15 juillet 2018, la carrière d’Adil Rami ressemble à une chute libre. Auto diagnostiqué proche du burn-out après le sacre mondial avec les Bleus, le défenseur a connu une saison 2018/19 horrible avec l’OM, entre blessures, banc et performances catastrophiques. Le tout conclu par un licenciement pour avoir participé à une émission de télévision en étant blessé.

Dans la tempête sportive aussi bien que médiatique puisque sa rupture avec l’actrice Pamela Anderson a été relayée par la presse people, le défenseur a fait le dos rond, s’entraînant au cross fit en attendant de trouver un challenge. Qui a fini par arriver en provenance de Turquie, avec un transfert à Fenerbahçe.

Mais chez les Jaune et Bleu, c’est également très compliqué. A tel point que la presse turque annonce que Rami a demandé à partir et que ses dirigeants auraient accepté. Bon, c’est déjà la deuxième fois qu’une telle rumeur est colportée. La première avait été réfutée par l’intéressé lui-même. Mais ce qui est certain, c’est que le Fenerbahçe ne compte visiblement pas sur lui. Serait-ce l’heure de dire stop, à 34 ans ?