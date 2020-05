OM : Eric Di Méco se frotte les mains avec la Champions League

true

Selon la légende de l’OM, la qualification pour la Champions League va permettre au club de se relancer aux niveaux sportif et financier.

La qualification de l’OM pour la prochaine Champions League a provoqué des mous dubitatives chez certains consultants car les finances marseillaises demeurent dans le rouge. Mais pour Eric Di Méco, c’est une très bonne nouvelle. La légende du club a expliqué au Phocéen que la manne financière de la C1 permettra aux dirigeants de recruter, malgré un déficit conséquent.

« Avec ce classement entériné, l’OM y voit un peu plus clair. Pour travailler sur le mercato, l’OM a un petit peu d’avance sur les clubs des autres championnats. Avec la Ligue des Champions, il y aura quand même une manne financière intéressante. Et avec cette histoire de coronavirus, le fair-play financier de l’UEFA va être un peu plus conciliant avec les clubs en difficulté. »

« Ça, ça joue déjà pour l’OM. Marseille sera peut-être dans l’obligation de vendre un ou deux joueurs au mercato. Mais je ne suis pas sûr que l’économie du foot soit à son top la saison prochaine… Certains clubs vont sortir assez affaiblis de cette crise. Et je ne suis pas sûr qu’on voit des transferts à 50-60 millions cet été. Un transfert de Kamara ? Il a dit qu’il voulait jouer la Ligue des Champions avec son club de cœur. »

« Il peut encore progresser à l’OM en jouant la C1, même si le club ne prend que deux ou trois points dans la phase de groupes. Il va passer un cap, il va se montrer devant les grands clubs. Et s’il brille, il y aura d’autres clubs sur lui et à d’autres tarifs. Donc pour l’OM, ça vaut peut-être le coup de garder les mecs un an de plus, quitte à avoir le couteau sous la gorge au niveau financier, pour, derrière, aller vendre des garçons beaucoup plus chers dans une économie qui sera redevenue normale. »