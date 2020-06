OM : projet, actionnariat… Les confidences de Boudjellal

true

Dans une conférence de presse improvisée, Mourad Boudjellal nous a confirmé les informations parues. Il est mandaté par des acheteurs pour racheter l’OM.

Coup de tonnerre sur la Rade. Alors qu’il devait devenir président du Sporting Club Toulon, Mourad Boudjellal, l’ancien président du RCT, a freiné des deux pieds. Il va en effet signer une clause suspensive avec l’actuel propriétaire du club, Claude Joye.

La nuit dernière, il était à Paris, à l’hôtel Georges V, avec les investisseurs intéressés par l’OM. Des investisseurs venus du Moyen-Orient : « pétrole, eau, énergie », a glissé l’ancien propriétaire du RCT comme indice. Frank Mc Court aura une offre sur la table d’ici la semaine prochaine : « J’ai prévenu l’Élysée de l’identité de l’acheteur. »

Actuellement à Toulon, Mourad Boudjellal s’est confié à But! il y a quelques minutes sur le projet : « L’actionnaire se révélera très bientôt. On a affaire à des gens sérieux. » Avant de poursuivre : « L’objectif est de racheter 100%. Je ne mets pas de fonds. Je ne suis pas invité. À Toulon, oui. Mais ça m’ira mieux qu’une fédérale une ou quatrième division. »

« Tout le monde sait que l’OM a un déficit important cet année. »

Mourad Boudjellal souhaitait se désengager de ce « projet pharaonique » pour Toulon, mais il n’a pas eu l’accord des hommes d’affaires. Mais l’ex magnat de l’édition se voit bel et bien à l’OM dans les prochains mois : « Tout le monde sait que l’OM a un déficit important cet année. Il faut le couvrir ou le faire couvrir. Il y a des fonds de sociétés privées et étatiques (fonds d’état) qui s’intéressent à l’OM. Moi, je suis porteur du projet et du message. »

A Toulon, Mathias Merlo