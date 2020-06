OM : Eyraud dément une vente du club et annonce la prolongation de Payet !

true

Présent en conférence de presse ce samedi, le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud a surpris tout son monde en annonçant la prolongation de Dimitri Payet.

Après un long point médical, Jacques-Henri Eyraud a pris la parole pour éteindre les rumeurs de rachat porté par Mourad Boudjellal. « On va entrer dans le vif du sujet, qui n’est pas la énième rumeur de cession de l’OM, a assuré le président de l’OM. Je remercie les gens qui portent un intérêt, y compris financier pour l’OM, mais nous ne sommes pas intéressés par la cession de l’OM. L’OM n’est pas vendre. Ce qui nous intéresse avec Frank McCourt, c’est la stabilité du club sur le long terme. C’est le projet. »

Eyraud a profité de l’aubaine pour annoncer la prolongation de Dimitri Payet jusqu’en 2024. « Dimitri est venu à ma rencontre pour me dire qu’il souhaitait être Marseillais à vie, terminer sa carrière à vie avec un projet de reconversion à la clé, a-t-il poursuivi. Il va prolonger jusqu’en 2024 et rester au club afin de rester un cadre majeur et sportif de l’OM. Dimitri a accepté de diviser son salaire, notamment de le réduire entre 40 et 60%, à renoncer aux primes de qualification européenne. C’est un effort que j’estime considérable, inédit. »

Payet va réduire son salaire manière significative

« Dire qu’on aime le club c’est bien, le prouver c’est mieux », a commenté Payet, parlant d’une discussion facile avec son président autour de son nouveau contrat et en remerciant André Villas-Boas de lui avoir fait retrouver le sourire sur le terrain cette saison.