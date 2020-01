OM : Eyraud fait une annonce forte pour Villas-Boas

true

Le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, est sorti du silence hier soir, après une semaine de polémiques liées à l’arrivée de Paul Aldridge dans l’organigramme. Le dirigeant phocéen en a profité pour passer la brosse à reluire à André Villas-Boas, qui n’avait guère apprécié de ne pas être tenu informé de l’arrivée de l’Anglais.

« Bien sûr que je l’ai compris. Je suis celui qui l’a choisi et donc je sais bien que comme un entraîneur de son niveau, il est là en affichant une grande ambition. Il s’est même fixé un objectif courageux, qui est celui de se qualifier en Ligue des champions. Donc il faut tous être derrière lui, tous l’entourer. Je suis derrière lui, pour qu’il atteigne son objectif. »

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« Un possible départ de Villas-Boas en juin ? Je connais le football, je sais que rien n’est acquis. Mais ce que je sais aussi, c’est que je l’ai choisi pour son ambition. Il est un entraîneur de très haut niveau, c’est pour ça qu’il est là. Il a un contrat de deux ans et on est là ensemble, encore une fois, à afficher de l’unité, de la solidarité avec Andoni (Zubizarreta) et avec lui. Il y a une relation qui est professionnelle. »