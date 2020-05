OM : Eyraud peut trembler, l’UEFA accélère le pas avec le fair-play financier !

true

Si l’OM pouvait espérer un peu de répit avec le fair-play financier, il semblerait que l’UEFA n’entende pas laisser passer un an sans sanction.

Questionné par les supporters lundi soir, Jacques-Henri Eyraud avait tenté de rassurer : non l’OM n’a aucune chance d’être éjecté de la Ligue des Champions 2020-21 pour manquement au fair-play financier. Selon le président délégué de l’OM, la chambre de jugement de l’UEFA ne se prononcera que pour l’exercice suivant.

Il faut croire que, du côté de « L’Equipe », on dispose d’informations bien différentes sur la manière dont le fair-play financier tranche ses litiges. Selon eux, la menace est encore bel et bien réelle car si l’UEFA va effectivement neutraliser les résultats financiers de l’exercice 2019-20 parasité par le coronavirus, il n’en sera pas de même sur les exercices précédents. Exercices durant lesquels l’OM avait bien creusé son déficit.

Entre 2018 et 2019, l’OM a affiché des pertes s’élevant à près de 170 M€ et n’avait pas tenu ses engagements initiaux pris lors de l’accord de règlement signé l’an passé. Si l’échéance de son passage à l’UEFA aurait dû être au 30 juin, le processus s’est accéléré depuis et Marseille pourrait se voir notifié de sa sanction courant juin.