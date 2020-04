OM : Eyraud sauvé du licenciement… par le grand manitou de la LFP ?

true

L’été dernier, Jacques-Henri Eyraud serait passé tout proche d’un licenciement à l’OM. Le DG de la LFP serait intervenu en personne.

Peu apprécié de ses joueurs cadres, Jacques-Henri Eyraud traverse une période très compliquée à l’Olympique de Marseille. Incapable d’arriver à un accord avec ses joueurs pour une baisse de salaire généralisée, le dirigeant paie aujourd’hui sa mauvaise gestion de certains dossiers (Thauvin, etc.). S’il n’arrive à rien et arrive au Mercato d’été dans une situation économique précaire, Eyraud pourrait même se retrouver sur la sellette.

L’intervention providentielle de Quillot auprès de McCourt

Si l’on en croit Romain Molina, journaliste enquêteur indépendant très actif sur Youtube, ce ne serait pas la première fois que le président délégué de l’OM se retrouverait dans le viseur de son patron Frank McCourt. A l’été 2019, il aurait même déjà sauvé sa tête d’un rien … grâce au directeur général de la LFP, Didier Quillot, de qui il est proche.

« L’été dernier, Didier Quillot a été dans les bureaux de McCourt lors de la tournée de l’OM aux USA. Et c’est Quillot qui a permis à Eyraud de rester à Marseille. À l’époque, c’était déjà lui qui avait placé Eyraud à McCourt. Et quand ça a été chaud pour Eyraud l’été dernier, et j’attend qu’il démente, c’est le directeur général de la LFP qui lui a sauvé le cul. Ça pose certaines questions », a expliqué Romain Molina. La situation économique de l’OM étant toujours sur un fil avec la menace du fair-play financier, Didier Quillot ne pourra pas faire grand chose si d’aventure cela chauffait pour l’OM devant l’UEFA…