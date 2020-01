OM : Eyraud, son avenir… Villas-Boas met les choses au clair

true

Après la qualification laborieuse de l’OM contre Granville (3-0), hier soir à Caen, en 16es de finale de la Coupe de France, André Villas-Boas est revenu sur ses déclarations à l’encontre de ses dirigeants, de Jacques-Henri Eyraud en particulier. « J’ai parlé avec Jacques-Henri. On s’est rencontrés. On a clarifié un peu les choses et tout va retourner à la normale. C’est facile de voir que j’étais avec les émotions quand j’ai pris la parole en conférence de presse », a expliqué le Portugais.

Le coach marseillais voulait visiblement calmer le jeu. « Il y a toujours dans les organisations des problèmes de manque de communication qui parfois portent à des situations comme ça. Nous sommes deux hommes professionnels qui sommes capables de mettre les choses en place pour le bien de l’OM. On reviendra sur cette réunion lundi. On reste focalisés sur notre objectif de la saison. »

« Je ne cherche pas une sortie pour un grand club »

Alors que Le Parisien révélait hier un probable départ en fin de saison, Villas-Boas a démenti formellement. « Ce qui est sorti dans la presse, ce ne sont que des mensonges. Tout le monde me connaît, je suis déjà passé dans des grands clubs. Je ne cherche pas une sortie pour un grand club. C’est plus probable que tu me trouves dans le désert après que dans un autre grand club. » Une allusion à sa volonté de participer au Dakar, déjà formulée mercredi lors de son fameux point presse.