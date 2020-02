OM, FC Barcelone – Mercato : Michel Platini aurait pu signer

true

Dans un entretien au « Journal du Dimanche », Michel Platini s’est longuement confié sur sa carrière et sur la Juventus de Turin. Une carrière que l’ancien président de l’UEFA a choisi d’arrêter très jeune, à seulement 32 ans, en 1987. A l’époque, avant de devenir sélectionneur de l’équipe de France, « Platoche » avait cependant eu deux ultimes sollicitations.

« Quand j’arrête la Juve, j’ai des propositions de Barcelone et Marseille. Bernard Tapie m’avait demandé de venir. Un jour, l’Avocat (Giovanni Agnelli, propriétaire de la Juve et de Fiat) m’invite chez lui. On fait le tour de sa propriété et il m’interpelle : « C’est sûr, tu arrêtes ? Tu ne veux pas resigner ? Tu ne vas pas dans un autre club hein ? » Je lui ai assuré que non », a raconté l’ancien numéro 10 des Bleus.

A l’instar de Diego Maradona, Michel Platini sera donc resté qu’un fantasme à l’Olympique de Marseille. Quant au Barça, il faudra au club catalan encore quelques années pour voir des joueurs français enfin briller avec ce maillot mythique…