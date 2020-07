OM, FC Barcelone – Mercato : une piste made in Villas-Boas très demandée

true

À la recherche d’une doublure d’Amavi, l’OM suit Pervis Estupinan (22 ans). Mais, l’Atlético de Madrid, le Barça, et Man.United surveillent aussi le joueur.

Sans « Head of Football », André Villas-Boas use de ses contacts pour densifier le groupe professionnel de l’OM. Qualifiés pour la Ligue des Champions, les Phocéens ont besoin de doubler tous les postes. Un buteur (Niang, Stade Rennais ?) et un arrière-gauche sont les priorités désignées.

Dimanche, une rumeur est sortie. Les pensionnaires du Vélodrome viseraient Pervis Estupinan (22 ans). Prêté par Watford à Osasuna, l’Équatorien serait même très proche d’une arrivée d’après Area Napoli.

Selon les informations de La Razon, Estupinan serait sur les tablettes du gratin européen. Le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et Manchester United suivraient avec intérêt la progression du latéral gauche. Cette saison, il a réussi une saison pleine avec Osasuna en Liga (34 rencontres).

En fin de contrat en 2021 en Angleterre, Pervis Estupinan arrive à un tournant de sa carrière. Il devra faire le bon choix entre s’assurer un temps de jeu convenable en vue de sa progression et rejoindre un immense club européen.

Toujours dixit la Razon, le Barça aurait déjà proposé un plan de carrière au natif d’Esmeraldas (Vénézuela). Les Catalans veulent acheter le joueur formé à Quito avant de le prêter au Real Valladolid. Pour finaliser Estupinan, l’OM devra faire vite. À l’instar de Pape Gueye, Villas-Boas pourrait séduire le joueur avec un discours bien senti dans le but d’apporter une vraie concurrence à Jordan Amavi.