OM, FC Nantes : Villas-Boas clôt la polémique naissante avec Gourcuff

La semaine passée, André Villas-Boas avait évoqué le cas de plusieurs équipes devant la presse qui jouaient bas face à l’OM. Une déclaration intervenue quelques jours après le bel exploit des Canaris sur la pelouse du Vélodrome (1-3).

Christian Gourcuff, le coach nantais, n’avait que modérément apprécié cette sortie et l’avait fait savoir devant les médias. « On va peut-être jouer derrière comme samedi, si on peut gagner », avait notamment lâché le technicien nantais, grinçant.

André Villas-Boas a eu vent de cette réaction et a profité de la conférence de presse hier pour remettre les choses à plat. Avec une volonté d’apaisement. « J’ai vu que Gourcuff m’avait un peu attaqué, mais je n’ai jamais critiqué son équipe. J’ai juste fait mon analyse du match, ce n’était pas une critique de sa tactique. Il l’a pris mal, mais ce n’était pas mon intention », a assuré le coach marseillais.