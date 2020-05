OM : Frank McCourt au devant d’un dépôt de bilan ?

true

Les finances de l’OM sont encore dans le rouge. Même avec une qualification en Ligue des champions, la crainte d’un dépôt de bilan existerait toujours bel et bien.

La danse de la joie pourrait tourner court à l’OM. Depuis hier, le club phocéen est officiellement qualifié pour la prochaine Ligue des champions eu égard à sa deuxième place gelée en L1 cette saison. Il s’agit forcément d’une bonne nouvelle pour les supporters, mais aussi pour André Villas-Boas qui a poussé ses hommes pour parvenir à ce dénouement encore inespéré l’été dernier.

Ces bonnes ondes pourraient pourtant être gâchées par l’état des finances de l’OM. On l’a déjà dit ce vendredi, le fair-play financier menace toujours le club phocéen, mauvais élève de l’UEFA depuis de longs mois. Devant ces difficultés, il n’est pas encore dit que Frank McCourt ne jettera pas l’éponge à moyen terme.

« Il y a un risque de dépôt de bilan et de disparition »

« Pour l’Olympique de Marseille, il y a un point d’interrogation, assure dans L’Équipe Christophe Lepetit, directeur des études économiques du CDES. Frank McCourt, contrairement à QSI, n’est pas un état souverain à lui seul. Il avait une fortune qui a visiblement été réduite par diverses activités. Il a déjà beaucoup investi dans l’Olympique de Marseille. L’OM a bouclé des exercices très déficitaires. 78M€ une année, 91M€ la suivante. Donc la question c’est de savoir s’il aura, un la volonté, et deux, la volonté de jouer ce rôle d’actionnaire. Parce que quand on a besoin à un moment donné de cet actionnaire de référence pour injecter des liquidités et qu’il ne joue pas son rôle, il y a un risque de dépôt de bilan et de disparition. »