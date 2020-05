OM : Galtier, Jardim, Genesio… Marseille scanne le marché de l’après Villas-Boas

true

S’attendant à voir André Villas-Boas claquer la porte, l’OM a déjà activé ses réseaux pour dénicher un coach. Profil : un technicien rodé aux joutes de la L1.

Si André Villas-Boas n’a pas encore quitté l’Olympique de Marseille et l’a rappelé à ses joueurs cadres hier, le départ du technicien portugais – après celui du directeur sportif Andoni Zubizarreta – est plus que craint en interne et les supporters. Comme le rapporte « L’Equipe », plusieurs intermédiaires proches du Comex de l’OM ont commencé à sonder le marché pour dénicher un successeur à « AVB ». Successeur pouvant collaborer avec Jacques-Henri Eyraud, qui cherche un profil corporate.

Christophe Galtier n’est pas chaud

Suivant la préférence présidentiel, l’entourage de Christophe Galtier, actuellement en poste au LOSC et sous contrat jusqu’en juin 2021, a été sondé et ce dès le mois d’avril mais le Marseillais, pleinement concentré sur le projet lillois, a éconduit le club phocéen. C’est donc vers d’autres profils de coachs connaissant les spécificités de la Ligue 1 que les agents proches de l’OM se sont tournés.

Leonardo Jardim, une option étudiée

Viré à deux reprise de l’AS Monaco en deux ans, Leonardo Jardim (libre, 45 ans) serait dans les bons papiers. Avantage de cette piste : le Portugais est un habitué des projets de trading et ne fait pas de vagues. De plus, il adorerait Marseille. Principal bémol : les prétentions salariales de l’intéressé, qui sont très élevées. L’OM a donc regardé d’autres profils, notamment celui de Bruno Genesio (ex-OL, Beijing Guoan), sans aller plus loin pour le moment. Une chose semble certaine : Marseille ne cassera pas sa tirelire pour offrir un salaire XXL à son nouvel entraîneur.