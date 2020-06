OM, Girondins, RC Lens : Jean-Pierre Papin reprend du service

true

Consultant pour beIN Sports, Jean-Pierre Papin quitte ses fonctions pour entraîner le club de Chartres, qui évolue en Quatrième division.

Dans l’attente d’un challenge intéressant chez les professionnels depuis une dernière pige ratée à Châteauroux, Jean-Pierre Papin vient de s’engager avec C’ Chartres Football, qui évolue en National 2. Le Ballon d’Or 1991 l’a annoncé au micro de beIN Sports, pour qui il travaillait et qu’il quitte pour se concentrer exclusivement à sa nouvelle fonction.

« On s’est entendu avec le président depuis un petit mois sur un bail d’un an avec deux autres années en option. Moi, j’ai toujours besoin de me remettre en question. J’ai connu de très bonnes expériences, d’autres mauvaises. »

« Dans le football, on oublie vite ce qui se passe. Si on est dans le cercle, tout le temps, et qu’on en sort, c’est très difficile d’y retourner. À chaque fois que j’ai été confronté à cela dans ma carrière, je suis retourné à la base, renfiler le bleu de chauffe et je me suis mis à travailler différemment. Aujourd’hui, c’est ce que j’ai besoin de faire. »