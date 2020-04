OM : gouffre financier et inquiétude grandissante pour la C1 ?

true

Si l’OM semble parti pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, les finances du club phocéen ne sont pas au beau fixe et inquiètent déjà en haut lieu.

L’OM devrait retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Suite à la fin de saison décrétée par le Premier ministre hier à l’Assemblée nationale, les supporters ont fait la danse de la joie. Celle-ci pourrait ne pas durer très longtemps. La cause aux finances du club phocéen, déjà dans le rouge et forcément impactées par l’arrêt prématuré du championnat.

Outre les droits télévisés, tous les clubs français devront en effet se priver de recettes guichets et revoir à la baisse les sommes versées par leurs sponsors, alors qu’ils ont du mal à convaincre leurs joueurs de consentir une baisse momentanée de leurs salaires. « Certains, comme l’OM, par exemple, qui avait perdu 91 M€ la saison dernière, sont même en grande difficulté et peuvent s’inquiéter pour leur avenir immédiat », analyse L’Équipe ce mercredi.

« La situation devient critique, voire intenable »

La Provence, dans son édition du jour, ne brosse pas un tableau plus reluisant sur les finances de l’OM et se demande même avec quels moyens il abordera la prochaine C1. La saison dernière, le club phocéen avait tiré respectivement 19,7 et 59,8 M€ des droits TV et de la billetterie. Ce sera évidemment moins cette saison. « La situation devient critique, voire intenable », conclut Le Phocéen.