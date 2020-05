OM : Henrique, Campos… Le point sur les pistes pour remplacer Zubizarreta

true

Ces dernières heures, de nombreux noms ont circulé pour remplacer Andoni Zubizarreta à l’OM. But ! Football Club vous aide à y voir plus clair.

En marge de l’annonce du départ d’Andoni Zubizarreta, l’Olympique de Marseille a annoncé s’être mis en quête d’un « nouveau directeur général chargé du football ». Un dossier ouvert depuis de longs mois par Jacques-Henri Eyraud, si l’on en croit « RMC Sport » ou encore « La Provence ». Un dossier qui est surtout loin d’être simple à démêler alors que l’intérêt du milliardaire saoudien Al-Walid Bin Talal, désireux de racheter l’OM à Frank McCourt, a fuité depuis quelques semaines. Les DG sont-ils démarchés par la direction actuelle ? Par les possibles repreneurs ? Dans cet énorme mic-mac, un décryptage des noms et des pistes s’impose.

Antero Henrique à l’OM, c’est farfelue

Ancien directeur sportif du PSG (2017-19), Antero Henrique est l’une des pistes évoquées. Le Portugais était déjà cité par « TuttoMercatoWeb » dans le dossier de reprise et il est également mis en avant par le Phocéen, assurant qu’Henrique et l’OM s’étaient parlés la semaine passée. Réputé par son réseau et sa capacité à faire des ventes lors de ses passages à Porto et même au PSG, Antero Henrique paraît difficilement compatible à l’actuel projet « ceinture » voulu par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. « Europe 1 » confirme d’ailleurs qu’il s’agit d’une piste « farfelue » pour ce Marseille.

Bon, après quelques coups de fil, on me dit que la rumeur Antero Henrique (ex directeur sportif du #PSG) à #OM est « farfelue », il serait plutôt attendu du côté de… #ManchesterUnited. @Europe1 #Europe1 #TeamOM — Julien Froment (@JulienFroment) May 15, 2020

Luis Campos, pas Eyraud compatible

Concernant Luis Campos (LOSC), cela paraît aussi très compromis. Comme il l’a souvent fait savoir, le Portugais est heureux dans le projet lillois, très ami également avec son patron Gérard Lopez qui lui donne les moyens de faire tourner son système de scouting. Campos a déjà refusé de très belles propositions par amour du LOSC, de clubs bien plus huppés que l’OM. S’il apprécie Marseille et aurait pu y travailler sur le passé, Manu Lonjon confirme qu’avec Jacques-Henri Eyraud aux commandes, ça s’annonce très compliqué, Luis Campos n’ayant pas « eu de connexions » avec son supérieur : « Si l’occasion se présente, il pourrait se laisser tenter, dans le futur, par un nouveau projet ». Pour cet été, c’est mort ! A l’étranger, Le Phocéen évoque quelques pistes plus marginales. Des grosses cotes ou des paris comme Daniel van Buyten, ex-conseiller sportif du Standard de Liège devenu agent et dans les bons papiers d’Al-Walid bin Talal, ou Federico Balzaretti (38 ans) proposé par un agent mais dont la seule expérience après sa carrière a été entraîneur-adjoint à l’AS Roma jusqu’en juin 2019.

Concernant Luis Campos, il apprécie l’OM . Il était d’ailleurs proche de le rejoindre mais n’avait pas eu de connexion avec JHE. Mais si l’occasion se représente, il pourrait se laisser tenter, dans le futur, par un nouveau projet. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) May 15, 2020

Létang c’est mort, Pickeu pourquoi pas ?

Et quid des pistes françaises ? Olivier Létang semble plutôt destiné à reprendre la présidence dans le cadre d’un rachat du Toulouse FC à Olivier Sadran. L’ancien DG adjoint du PSG et président du Stade Rennais attire la lumière et serait une menace bien trop sérieuse à Jacques-Henri Eyraud pour que l’idée soit réellement évoquée en interne. L’autre dossier qui peut s’ouvrir en France, évoqué dès hier par Gilles Favard, chroniqueur de « L’Equipe », est celui d’Olivier Pickeu, fraîchement démis de ses fonctions au SCO Angers. Le dirigeant parfait pour mener une politique avec peu de moyens mais qui a pour défaut de ne jamais avoir évolué dans un club avec une telle pression. Il n’est pas non plus impossible que l’OM reçoive la candidature prochaine de Damien Comolli, démis de ses fonctions il y a quelques mois à Fenerbahçe et à l’affût de ce genre de poste (même si plutôt en discussions avec l’AS Monaco).