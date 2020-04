OM : Jacques-Henri Eyraud, ce propos qui ne passe toujours pas…

true

Le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, a prié ses joueurs de baisser leurs salaires et d’être au rendez-vous le l’histoire. Dugarry n’apprécie pas.

Comme d’autres présidents de clubs, il tente, depuis des semaines, de trouver des solutions face au coronavirus. Et pense, nécessairement, à la principale charge financière qui plombe la Ligue 1 et la L2 : les salaires. Le Boss de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, a donc mis le projecteur sur ses propres joueurs, leur demandant notamment d’être « au rendez-vous de l’histoire » en acceptant une baisse substantielle de leurs émoluments.

Si le propos se voulait marquant, on ne peut pas vraiment dire qu’il soit, à l’heure actuelle, couronné de succès. Un accord avec les joueurs olympiens n’a toujours pas été trouvé. Et certains consultants, comme Christophe Dugarry, reprochent au président marseillais sa référence à l’histoire. Et avec Dugarry, comme d’habitude, c’est assez violent.

« Si le club ne va pas bien financièrement, c’est la faute de Eyraud qui a donné des salaires trop importants »

« Il y a une phrase qui m’a pas plu, pour mettre la pression aux joueurs : « J’espère que les joueurs seront au rendez-vous de l’histoire. » C’est choquant de mettre autant de pression aux joueurs, c’est inadmissible. Si le championnat ne reprend pas ce n’est pas la faute des joueurs. Si le club ne va pas bien financièrement, c’est la faute de Eyraud qui a donné des salaires trop importants et aujourd’hui il le regrette. Si un joueur refuse il sera accusé de mettre le club en péril, alors que c’est la faute Eyraud. »