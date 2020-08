OM : Jacques-Henri Eyraud décidé à prendre du recul ?

true

Si l’on en croit une infoermation du quotidien l’Equipe, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, sera moins présent à Marseille cette saison.

Pas simple d’être président de l’OM. Et Jacques-Henri Eyraud le sait, lui qui depuis son arrivée avec l’actionnaire principal, Frank McCourt, a pris de nombreux coups. Et ce ne sont pas les derniers, lors du tragi-comique feuilleton du rachat par le tandem Ajroudi-Boudjellal, qui ont été les moins violents.

Au cours des dernières semaines, JHE a fait venir au sein du club un responsable du business, Hugues Ouvrard, et un patron dédié au football, l’Espagnol Pablo Longoria. Deux arrivées qui pourraient avoir une incidence directe sur le quotidien du président marseillais. En effet, et c’est l’Equipe qui l’écrit ce matin, « le président devrait être moins présent sur Marseille et la commanderie cette année. »

Afin de s’orienter vers d’autres missions ? L’avenir devrait permettre d’en savoir plus. En attendant, c’est bien Eyraud, et personne d’autre, qui a accueilli Ouvrard et Longoria, lundi dernier, pour leur premier jour au centre d’entraînement.