OM : Jérôme Alonzo n’accable pas Payet

Les récentes déclarations de Dimitri Payet sur la baisse de salaire demandée par la direction de l’OM ont pu choquer. Mais Jérôme Alonzo reste mesuré.

Dans un entretien au « Journal de l’Ile de la Réunion », le milieu offensif de l’OM Dimitri Payet est revenu sur la question sensible des baisses de salaire dans le football français. Sollicité par son président Jacques-Henri Eyraud pour faire un effort de guerre face à la crise du coronavirus, Payet a refusé et il s’est justifié : « Ma position était claire et nette. Le joueur que je suis est aussi père de famille. Comme toute personne, j’ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir. Mon rôle est de défendre mes intérêts et ceux de ma famille, sans pour autant mettre en péril le club pour qui tout le monde connaît mon attachement ».

Des propos qui ont suscité un vent d’indignation chez beaucoup d’observateurs du fait du salaire important de l’ex-international tricolore qui perçoit 6M€ brut annuel à Marseille, où il est le plus gros salaire du club avec Kevin Strootman. Cependant, dans L’Equipe du Soir, Jérôme Alonzo s’est voulu assez mesuré. « Ce qui me dérange, ce n’est pas la non acceptation d’une baisse de salaire, c’est l’argumentation, a expliqué l’ancien gardien. Concernant l’effort financier, je pourrais comprendre sa position, mais honnêtement, l’argumentation… Je trouve sa communication maladroite mais on ne connaît pas la nature exact du deal qui lui a été proposé. »