OM : Joey Barton rêve d’entraîner Marseille… mais pas après Villas-Boas !

S’il ne dirait pas non à entraîner l’OM dans le futur, Joey Barton (37 ans) estime ne pas être encore prêt à un tel saut dans sa carrière de coach.

Milieu de l’OM entre 2012 et 2013, Joey Barton (37 ans) garde un œil attentif à ce qu’il se passe sur la Canebière. Désormais retiré des terrains, l’ancien Bad boy a depuis entamé sa reconversion au poste d’entraîneur de Fleetwood Town en League One (troisième division anglaise). Forcément, du fait de l’avenir indécis d’André Villas-Boas, l’Anglais pourrait être tenté de postuler.

Dans un entretien à « beIN Sports », Joey Barton a cependant fait savoir qu’il n’était pas encore prêt à un tel rôle à l’Olympique de Marseille : «Ces derniers jours, j’ai vu que M. Zubizarreta a quitté son poste. Et le club est un peu dans le flou depuis. Moi, entraîner l’OM ? Je vais devoir d’abord gagner beaucoup de trophées et de matches. Cela ne fait que 18 mois que j’entraîne et il en faut plus pour un club de cette ampleur. Donc si cela arrive dans le futur, ce serait super. Mais je vais avoir beaucoup de pain sur la planche en tant qu’entraîneur avant de pouvoir prétendre diriger un club pareil ».

On ne peut pas lui reprocher d’être lucide sur la qualité de son CV…