OM : Kostas Mitroglou a un message pour les supporters marseillais

L’ancien attaquant de l’OM, Kostas Mitroglou, actuellement en prêt du côté du PSV Eindhoven, ne voit pas pourquoi on critique son passage au sein du club marseillais.

Peu probable, en dépit du temps qui passe et des matches qui se succèdent, que les supporters de l’OM regrettent Kostas Mitroglou. L’attaquant grec, désormais aux Pays-Bas, au sein du club du PSV Eindhoven, a pourtant tenu à mettre les choses au point et à adresser un message aux supporters du club olympien.

Son nombre (infime) de buts, ses (mauvaises) performances, Mitroglou ne voit (vraiment) pas de quoi on parle. Bien au contraire. Voici, en effet, ce qu’il a déclaré à Sport24.

« Je ne suis pas touché »