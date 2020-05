OM : la 2e place, Villas-Boas, sa saison, son avenir… Payet se lâche

true

Elu meilleur joueur de la saison en Ligue 1 par les internautes d’Eurosport, Dimitri Payet s’est longuement confié sur la saison de l’OM et son cas personnel.

Sur la seconde place

« Cette saison, peu de gens nous auraient vu à cette deuxième place avec cet effectif de qualité mais assez court. On a dû pallier des blessures, aux absences, aux suspensions. Cette saison, avec ce nouveau coach et ce public présent tout au long de l’année, est très importante parce que l’objectif a été atteint (…) il y a un an, on ne nous aurait pas vu ici. Quand on joue à Marseille, on a l’impression qu’il y a toute la terre contre vous : les journalistes, les autres clubs etc. Chaque équipe qui joue contre l’OM est au taquet, à 200% avec les dents qui rayent le parquet. Il faut bien prendre conscience de ce qu’on a fait cette saison. On a quatre défaites c’est exceptionnel. Jouer à l’OM et faire ce genre de saison, ce n’est pas donné à tout le monde. C’est encore plus beau de l’avoir fait ici parce que c’est beaucoup plus dur à Marseille. Notre deuxième place, on la doit à nous, à nos supporters et à nos dirigeants ».

Sur l’arrêt du championnat

« C’était la meilleure décision à prendre. J’adore le football mais la santé, c’est primordial. On voit tout ce qu’il se passe dans les hôpitaux. Reprendre le foot dans ces conditions, c’est difficile. Même si j’étais le premier à vouloir finir le championnat, ce n’était pas possible en terme de sécurité. J’ai une famille, j’ai trois enfants et je n’aurais pas voulu prendre le risque d’attraper ce virus (…) Si je regarde le classement, il est justifié, mérité. Chaque équipe est là où elle était en moyenne tout au long de la saison. Le classement est juste ».

Sur la deuxième place sans célébration

« C’est ma seule frustration. J’aurais aimé la partager avec le public. Ca fait tellement d’années qu’on attend ça. Tout le monde a savouré de son côté et les retrouvailles seront d’autant plus belles ».

Sur André Villas-Boas

« J’ai beaucoup parlé avec lui dès son arrivée. On a toujours eu une relation avec beaucoup d’échanges. Je lui donnais mon avis et lui me donnait le sien pour avancer individuellement et collectivement. Il adore le ballon et moi aussi, j’aime le beau jeu. J’ai accroché à son style ».

Sur sa renaissance

« L’orgueil chez moi est assez élevé. J’ai tellement travaillé, fait de sacrifices pour revenir à Marseille, y réussir une seconde fois que je ne pouvais pas laisser tomber. Je n’ai jamais voulu entendre parler de fatigue, de départ ou de vieillesse. Tant que tout va bien dans ma tête, les jambes suivent. Et aujourd’hui, je suis quelqu’un de très heureux sur le terrain comme en dehors. Ca s’est vu et je vais tout faire pour que ça continue l’année prochaine ».

Sur le report de l’Euro et son rêve bleu

« J’étais déçu parce que j’avais acheté des places pour aller voir les matches. J’ai perdu mes places donc j’espère que j’en aurai l’année prochaine. Il y a de belles affiches et j’aimerais beaucoup assister à ces rencontres. Je vais prendre mes places. Après si on est sur le terrain, on sera sur le terrain… J’y participerai d’une façon ou d’une autre ».

Sur son avenir

« Pour l’instant, je suis très bien. On sait jamais de quoi le foot est fait. Pour qu’il y ait une histoire, il faut être deux. Moi, je suis très bien ici. Ma famille aussi. Pour l’instant, on n’a pas prévu de déménager… »