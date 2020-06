OM : la date du retour à l’entraînement est connue

false

Selon une information obtenue par l’AFP, l’OM reprendra les entraînements collectifs le 26 juin prochain au centre Robert Louis-Dreyfus.

Comme beaucoup d’autres clubs de Ligue 1, l’OM va bientôt se (re)mettre à la tâche. Et ses joueurs prendre de nouveau la direction des terrains d’entraînement du centre Robert Louis-Dreyfus. Avec un exercice précédent terminé à la seconde place du championnat.

Ainsi, et c’est l’Agence France Presse qui a donnée l’information, Dimitri Payet et consorts reprendront le vendredi 26 juin. La formation du technicien portugais, André Villas-Boas, qui restera donc une saison de plus aux commandes, devrait ensuite alterner entre les entraînements à Marseille et différents stages. Sans doute au Portugal et en Allemagne.

Pour rappel, l’OM est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.