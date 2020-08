OM : la dernière idée de Villas-Boas serait une grosse erreur

true

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, tente de faire Saîf-Eddine Khaoui un latéral gauche. Mais le gaucher manquerait d’agressivité pour le poste.

Lors de la campagne de matches amicaux actuellement en cours, André Villas-Boas tente une reconversion à double effet positif. Faire de Saîf-Eddine Khaoui un latéral gauche, ce qui offrirait une doublure à Jordan Amavi et permettrait au gaucher de relancer sa carrière. Mais pour l’ancien Minot Jean-Charles De Bono, c’est une fausse bonne idée, qui ne devrait pas connaître la même réussite que celle de Bouna Sarr.

« Sans faire de comparaison, j’ai connu Eric Di Méco, qui était un autre joueur, avec un autre tempérament, a-t-il expliqué sur footballclubdemarseille.fr. Et c’est le tempérament qui manque à Khaoui. L’agressivité ! Il a aussi beaucoup à travailler sur le plan défensif, parce que c’est un joueur qui n’a pas les bases défensives, et qui n’a pas ses repères à ce poste aussi. »

« Mais il y a aussi du positif, il a de l’activité, et cette patte gauche qui peut servir dans le couloir. Mais à ce poste, le plus important est de bien défendre. Etre bon sur l’homme, et sur son adversaire, et savoir être viril quand il faut. Est-ce qu’il en a les capacités ? Je sais pas. L’optique de Villas-Boas, sur les 4 matchs amicaux, c’est de l’avoir fait participer en tant qu’arrière gauche. Donc dans son esprit, Khaoui est latéral gauche ! Maintenant, aura t-il les capacités pour s’imposer ? Je ne veux pas m’avancer tout de suite, mais sur l’aspect physique et les contacts, ça manque un petit peu de jus, de pression et d’agressivité. »