OM : la Ligue des champions n’est pas encore assurée ! 

En proie à des soucis sur le plan économique, l’OM est toujours dans le viseur du fair-play financier. De quoi remettre en cause sa place en Ligue des champions.

L’OM n’a pas volé sa place en Ligue des champions sur le plan sportif. Dauphins méritants du PSG, les hommes d’André Villas-Boas ont accueilli hier avec satisfaction le gel du classement de L1 de la saison. Il reste néanmoins encore un doute sur sa place en C1 la saison prochaine en raison de sa situation vis-à-vis du fait-play financier.

« La situation financière est devenue encore plus critique aujourd’hui, peut-on lire dans L’Équipe. Les recettes de la Ligue des champions (environ 50 M€) ne feront pas de miracle. Pour les toucher, il faudrait déjà que l’OM soit complètement assuré de participer à la fête. Et aujourd’hui, la menace de sanctions de la part de l’UEFA reste présente. Si l’UEFA a accepté d’assouplir les règles pour les clubs qui bataillent avec la crise actuelle, elle n’a pas les mêmes intentions envers les clubs dont les écarts dataient de plus tôt. Les sanctions pourraient être lourdes. Dans l’attente du verdict, l’OM gardera une petite inquiétude quant à sa qualification. »

La situation financière de l’OM inquiète

Pour rappel, le 5 mars, le cas de l’OM a été déféré devant la chambre de jugement de l’instance européenne, réputée pour son intransigeance. La crise liée au Covid-19 a plongé les marqueurs un peu plus dans le rouge : les recettes de billetterie et les droits télé envolés représentent des pertes considérables, chiffrées à plusieurs dizaines de millions d’euros. Et les négociations salariales avec les joueurs, toujours en cours, n’ont pour l’instant pas abouti à un accord.