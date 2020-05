OM : l’ahurissante révélation sur le départ de Zubizarreta

false

Dans un article publié sur son site internet, le quotidien La Provence évoque le départ de l’OM d’Andoni Zubizarreta. Prévu depuis…six mois !

Avis de tempête sur l’OM. Et même de grosse tempête avec le départ, officialisé hier soir, du directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Qui, selon certains, devrait prochainement être suivi de celui de l’entraîneur, André Villas-Boas. Face à cette énième crise, le club phocéen tente désormais de reconstruire et les médias, forcément, se déchainent.

En ligne de mire : le prochain nom de l’entraîneur et celui du fameux directeur du football qui succédera à l’Espagnol. En attendant, le quotidien marseillais, La Provence, est revenu sur le long bail de Zubi à l’OM. Avec une révélation on ne peut plus ahurissante : l’ancien du FC Barcelone savait qu’il était menacé depuis plus de six mois !

« On affirme aujourd’hui que l’on cherchait un nouveau directeur du football depuis l’automne 2019. »

Extrait : « La friture sur la ligne existait en tout cas depuis des mois. À tel point qu’à l’OM, on affirme aujourd’hui que l’on cherchait un nouveau directeur du football depuis l’automne 2019 et que « Zubi » était parfaitement au courant de la situation. Vrai ? »