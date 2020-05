OM : Zubizarreta-Eyraud, le pourquoi d’un divorce inéluctable

false

Promotion des jeunes, recherche de joueurs prêtés, vente des cadres, le mercato de l’OM s’annonce morose. Andoni Zubizarreta n’a pas voulu l’accepter.

L’information est donc tombée hier soir, officialisée par l’OM alors que le départ d’Andoni Zubizarreta était déjà acté par bon nombre de suiveurs plus ou moins officiels du club marseillais. Le directeur sportif olympien, si proche de l’entraîneur André Villas-Boas, préfère donc quitter Marseille avant de connaître un mercato qui s’annonce pour le moins complexe.

Et ce sont justement les semaines qui s’annoncent qui ont, semble-t-il, précipité le départ de Zubi. Car à la lecture de l’Equipe, ce matin, on comprend mieux pourquoi les récentes discussions entre Jacques-Henri Eyraud, le président, et l’ancien du Barça ont débouché sur un point de non-retour. JHE s’est en effet montré on ne peut plus clair : la priorité est de vendre, et si possible bien, de ne donner aucune commission aux agents, de chercher des joueurs libres et de flairer de bons coups au travers de joueurs potentiellement prêtés.

Second tremblement de terre en vue ?

Zubizarreta a préféré partir plutôt que de connaître un tel été. On doute, et c’est la tendance actuelle, qu’André Villas-Boas, accepte, lui, de faire avec cette feuille de route. Et il n’est donc pas impossible qu’un second tremblement de terre secoue aujourd’hui la cité phocéenne avec l’annonce du départ du Portugais. A suivre.