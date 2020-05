OM : le club confirme le départ de Zubizarreta et cherche son remplaçant !

true

Dans un communiqué, l’OM a acté le départ d’Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif. Un gros point d’interrogation sur André Villas-Boas.

Comme annoncé par « L’Equipe » un peu plus tôt, Andoni Zubizarreta quitte bel et bien l’Olympique de Marseille. A un an de la fin de son contrat, l’Espagnol a posé sa démission du poste de directeur sportif et elle a été acceptée. Dans un communiqué, l’OM a annoncé le divorce d’un commun accord.

L’OM cherche un directeur général chargé du football

« Andoni est le premier manager que j’ai recruté au démarrage de notre projet. C’est donc avec beaucoup d’émotion que nos chemins se séparent aujourd’hui. Depuis fin 2016, il a été de toutes les batailles à mes côtés. Il s’est pleinement consacré au renouveau de l’OM et a su apporter son expertise afin de rebâtir des fondations solides s’agissant du groupe professionnel comme du centre de formation. Andoni est un homme honnête, d’une grande intégrité. Au-delà de l’immense joueur qu’il a été, il est un professionnel de grande qualité avec lequel j’aurai toujours beaucoup de plaisir à échanger », a fait savoir Jacques-Henri Eyraud, qui s’est directement mis en quête d’un « directeur général chargé du football ».

« Je démarre comme supporter de l’OM »

Sans rien justifier des motivations de son départ, le Basque a tenu à remercier tout le monde : «C’est le Projet, ce Club, cette Ville qui ont été dans mon cœur et dans mon cerveau 24/24,7/7, parce qu’autant de passion autour d’un club implique autant de passion à titre personnel, de sentiments et d’énergie. Merci à tous pour votre confiance et votre capacité d’aller toujours vers l’avant. En basque on dit : «amaya da asiera» – la fin est le début. Je finis comme Directeur Sportif et je démarre comme supporter de l’OM ».

En colère suite à ce départ, André Villas-Boas – rentré ce jour au Portugal – songerait lui aussi à s’en aller. Pour l’heure, le « Special Two » n’a toutefois pas définitivement acté sa décision selon « RMC Sport ». Les supporters de l’OM peuvent s’accrocher au mince espoir de voir leur coach chéri honorer son contrat. Pour combien d’heures encore ?