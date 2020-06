OM : l’alternative à Olivier Pickeu émerge de manière très précise

true

Olivier Pickeu, l’ancien manager général d’Angers, espère toujours obtenir le poste de directeur du football de l’OM. Mais ses chances faiblissent.

Voilà plusieurs semaines maintenant que l’OM s’est mise en quête d’un « Head of football ». Pour ce poste qui aura donc la responsabilité de toute la partie sportive, le club olympien semble décidé à prendre son temps pour faire le bon choix.

Dans son édition du jour, la Provence revient sur le dossier avec une tendance qui se confirme. Plus le temps passe, plus les chances de voir Olivier Pickeu, l’ancien manager général d’Angers, prendre le poste sont faibles. Pour le journal régional, la tendance serait d’ailleurs à l’arrivée d’un dirigeant étranger. « Deux autres dirigeants étrangers sont encore en lice », explique le journal.

Et ces profils entraînent forcément une durée à rallonge pour une raison simple expliquée par le quotidien. « Les championnats étrangers reprennent pour la plupart et les candidats en poste ne peuvent pas se libérer aussi facilement de leur contrat ». En conséquence, l’OM devrait faire sans dirigeant pour le moment, comptant sur André Villas-Boas et ses réseaux pour régler la question du Mercato.