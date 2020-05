OM : l’ancien agent de Benzema évoque la vente du club !

false

Pour l’ancien agent de Karim Benzema, l’OM sera bientôt « arabique. » Un propos qui va nécessairement relancer la rumeur d’une vente du club.

Vente de l’OM, épisode 1881. Et on se demande bien quand la série va terminer, alors que le club phocéen vit en ce moment-même l’une de ses innombrables crises avec le départ du directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Depuis des semaines, comme vous le savez, revient sur le tapis le nom du milliardaire saoudien, Al-Walid ben Talal, qui serait, et le conditionnel est de rigueur, intéressé par le rachat du club.

Une rumeur démentie par les dirigeants olympiens, ainsi que par les journalistes bien informés. Et voici que ce matin l’ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri, en (re)met une couche, évoquant, et on le cite, un « Marseille folklorique et bientôt arabique ».

« Marseille folklorique et bientôt arabique. »

Et on s’étonne, ensuite, que la rumeur se propage…