OM : McCourt aurait bien repoussé l’offensive saoudienne !

D’après le magazine Challenges, les approches du milliardaire Al-Walid ben Talal auraient eu lieu il y a plusieurs mois et Frank McCourt aurait fermé la porte.

Il y a quelques jours, le média italien TMW a lâché une bombe, assurant que la direction de l’OM était en discussions avancées pour une vente du club au milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal, prêt à mettre 250 M€. Une rumeur largement démentie depuis par l’entourage de Frank McCourt dans les colonnes de la « Provence ».

L’OM a recalé le milliardaire saoudien

Magazine économique réputé, « Challenges » a enquêté sur le dossier et il en ressort que si un conseiller d’Al-Walid (Kacy Grine) a bien tenté de démarcher la direction de l’OM il y a plusieurs mois… Une approche à laquelle le clan McCourt a apporté une fin de non recevoir, pas tenté à l’idée de se débarrasser du club maintenant malgré la situation économique très compliquée.

Avec McCourt pour actionnaire face à l’UEFA

C’est donc bel et bien avec Frank McCourt comme actionnaire et (pour l’heure) Jacques-Henri Eyraud comme président que l’OM va défendre son bilan économique face à la chambre de jugement de l’UEFA en juin prochain. D’après « RMC Sport », le fair-play financier va bel et bien tenir compte de la crise du coronavirus et assouplir ses règles (le seuil de 30 M€ de déficit autorisé pourrait passer à 60 M€ sur deux ans) mais il n’est pas dit que ces ajustements ne concernent les clubs qui étaient déjà « en cours de traitement » avant que la crise sanitaire n’éclate.