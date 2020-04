OM : l’ancien bras droit de Pape Diouf glisse une pique au club

true

La disparition tragique de Pape Diouf a donné lieu à de nombreux hommages. Dont celui de Julien Fournier, son ancien bras droit à l’OM.

Aujourd’hui directeur du football à l’OGC Nice, Julien Fournier a eu l’occasion de faire ses armes dans le monde du football sous la direction de Pape Diouf. L’actuel dirigeant niçois était en effet un bras droit de l’ancien président de l’OM.

Dans les colonnes de Nice Matin, Julien Fournier rend d’ailleurs un bel hommage à la manière dont Pape Diouf a su lui accorder sa confiance. « Les compétences qu’on peut me reconnaître, je les lui dois. Il est bon dans tellement de domaines. Il avait cette faculté de prendre les bonnes décisions au bon moment. (…) Pape me guide. J’ai beaucoup appris à ses côtés, notamment dans la manière de fonctionner avec un entraîneur, lequel choisir, le moment idoine pour s’en séparer ou continuer. »

Par la suite, Fournier a évoqué l’empreinte laissée par Pape Diouf par son passage à l’OM. Et le dirigeant niçois ne s’est pas privé de glisser une pique au club phocéen. « Avec (Marcel) Leclerc et (Bernard) Tapie, il fait partie des trois plus grands présidents du club. Ses successeurs ne lui sont jamais arrivés à la cheville, c’est encore valable aujourd’hui. Il fallait voir la popularité incroyable qu’il avait quand tu marchais à ses côtés. On ne voyait que lui dans la rue. Les témoignages du PSG et de l’OL sont beaucoup plus poignants que l’OM qui n’est pas à la hauteur encore une fois », a conclu Fournier.