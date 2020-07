OM : quatre matchs amicaux de plus pour les hommes de Villas-Boas

true

L’OM a informé de ses futurs matchs amicaux. Au programme, Marseille affrontera quatre équipes pour monter en puissance avant le retour de la Ligue 1.

Dauphin du PSG, la saison dernière en Ligue 1, l’OM veut rééditer la même performance cette saison. Pour cela, les hommes d’André Villas-Boas ont déjà participé à trois matchs amicaux pour monter en puissance. Au final, les partenaires de Dimitri Payet ont gagné deux fois face aux amateurs du FC Pinzgau (5-1) et d’Heimstetten (6-1). Ils ont aussi concédé leur première défaite face aux Slovaques du FC Dac (2-1).

Lundi, l’OM a donné la suite du calendrier des matches amicaux. Marseille a prévu quatre matchs amicaux de plus afin d’être prêt pour la reprise de la Ligue 1. Au programme, les Olympiens affronteront le Bayern Munich, Montpellier, Nîmes et Stuttgart. Deux équipes françaises et deux équipes allemandes pour peaufiner les derniers réglages et faire le plein de confiance. En ouverture du championnat, l’OM recevra l’ASSE, le vendredi 21 août, pour le premier choc de la saison.