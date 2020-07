OM : le club l’attaque en justice, Mourad Boudjellal réagit et ironise !

false

Pressenti pour devenir le futur président de l’OM, en cas de racaht du club, Mourad Boudjellal a réagi sur twitter à l’attaque de l’OM en justice.

Plus les jours passent et plus le potentiel rachat de l’OM vire au tragi-comique. Comme on vous le disait il y a quelques minutes sur notre site, le club phocéen a décidé de mettre un terme aux rumeurs de rachat du tandem Ajroudi-Boudjellal et attaque ainsi les deux hommes en justice.

Pour toute réaction, et cette fois pas sur les ondes de RMC…, l’ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, a publié un tweet. Pas n’importe lequel néanmoins, faisant référence à une célèbre chanson du regretté Daniel Balavoine : « Je ne suis pas un héros« . Ou comprendre : « je ne suis pas un Eyraud ».

Le jeu continue. Mais jusqu’à quand ?