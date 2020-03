OM : le club plus pénalisé que le PSG par les Jeux Olympiques ?

true

Si la question de savoir si Kylian Mbappé participera aux Jeux Olympiques mobilise les médias nationaux, il faut savoir que l’OM pourrait également être concerné. Et donc pénalisé car, les Olympiades ayant lieu du 24 juillet au 9 août (sauf si le coronavirus…), les appelés manqueront la préparation estivale de leur club et le début de championnat. Ils ne seraient opérationnels, au mieux, qu’à la mi-septembre.

Le Phocéen a listé cinq Olympiens potentiellement concernés : « Maxime Lopez est un habitué du groupe Espoirs depuis deux saisons maintenant, même si Ripoll l’avait écarté pour l’Euro. Et bien évidemment Boubacar Kamara, qui joue avec les U20 mais qui sera tout à fait éligible pour cette compétition, surtout vu son niveau de jeu ces derniers temps ».

« On pourrait aussi se dire que la Fédération pourrait faire appel à des éléments au-delà de 23 ans et aux portes de l’équipe de France, pour leur tendre la main. Dans ce profil-là, il y a trois éléments à Marseille qui peuvent correspondre : Bouna Sarr, Valentin Rongier et Morgan Sanson. Mais encore faut-il que l’OM donne son aval… «