OM : le club répond à la polémique de la recette contre Trélissac

C’est la polémique du jour en Coupe de France. L’OM, après avoir lutté pour se qualifier sur la pelouse de Trélissac (1-1, 4-2 tab), a décidé de garder sa part de recette. La tradition voulant que le club professionnel la laisse habituellement au club amateur, le président de Trélissac a fait part de sa colère.

Mais l’OM assume visiblement cette décision. Par le biais d’un communiqué publié ce dimanche soir, le club olympien la justifie par la recette confortable empochée par le club de Trélissac à l’occasion de cette rencontre. Recette notamment due au nombre importants de supporters de l’OM dans les tribunes.

Le communiqué de l’OM :

L’OM tient avant tout à féliciter le club de Trélissac pour sa remarquable performance et son état d’esprit irréprochable qui ont fait honneur au football amateur dont il est un digne représentant. Cependant, suite aux déclarations du Président de Trélissac au sujet de la recette du match, le club souhaite apporter quelques précisions :

L’Olympique de Marseille est probablement l’un des deux ou trois clubs de Ligue 1 qui contribue financièrement le plus au développement du football amateur grâce notamment à son programme « OM Next Génération » ou aux différentes actions de sa fondation.

La politique du club a souvent été de laisser la recette quand l’OM est accueilli dans des stades particulièrement champêtres où la capacité est faible.

Pour le match d’aujourd’hui, Trélissac a bénéficié d’un stade de 13000 places et a pratiqué une politique tarifaire qui – si elle était tout à fait justifiée – affichait des prix entre 20 et 35€ la place.

La recette totale s’est élevée à près de 400k€ avant déduction des frais d’organisation.

Grâce au fait de recevoir l’OM, le stade était complet et a d’ailleurs essentiellement accueilli des supporters marseillais, très majoritaires.

Il nous semblait juste que dans ces conditions particulières les deux clubs se partagent la recette d’autant plus que ce déplacement a coûté à l’OM 65k€.