OM : le coup de fil de Villas-Boas qui a transformé Payet

La période faste traversée par Dimitri Payet (32 ans) sous le maillot de l’OM est née avec la confiance que lui a transmise son entraîneur André Villas-Boas.

Dimitri Payet a coiffé un bonnet de Père Noël samedi à l’Orange Vélodrome lors de la victoire contre Nîmes (3-1). Le meneur de jeu de l’OM a eu le nez creux tant il distribue les cadeaux à la pelle depuis l’Olympico qu’il a survolé face à l’OL (2-1). Pierre Ménès suit assez attentivement la L1 pour savoir que l’ancien capitaine est au-dessus du lot en ce moment. Le consultant de Canal+ est tellement sous le charme de Payet qu’il l’a même comparé à Neymar dans son rôle au PSG !

Ce retour en grâce ne serait peut-être pas aussi palpable si André Villas-Boas ne lui avait pas accordé autant d’importance depuis son arrivée à l’OM cet été. Avant de poser le pied à Marseille, le technicien portugais avait même déjà joint Payet pour lui faire part de son projet de relance.

Villas-Boas a appelé Payet à son arrivée à l’OM

« Lorsque je suis arrivé à l’OM, mes trois premiers appels étaient pour Luiz Gustavo, Mandanda et Payet, se souvient-il dans L’Équipe du jour. Au téléphone, j’ai senti la frustration d’une saison ratée et la volonté de leur part de changer les choses. » Avec six buts et trois passes décisives, voilà impliqué l’ancien capitaine de l’OM sur plus de 40% des buts de son équipe cette saison.