OM : le fantasme d’une vente à un milliardaire saoudien refait surface

Le journaliste de Canal+ Geoffrey Garétier a jeté un drôle de pavé dans la mare hier soir alors qu’il était question de la nomination de Paul Aldridge au poste de conseiller de Jacques-Henri Eyraud. A l’instar de Pierre Ménès, il estime que l’Anglais est là pour préparer le terrain en prévision d’une future vente et que la piste saoudienne, déjà évoquée plusieurs fois à l’OM ces quatre dernières années, serait de retour !

« On s’est focalisé sur la personnalité et le côté sulfureux de Paul Aldridge, notamment avec les transferts de Mascherano et Tévez qui ont défrayé la chronique il y a une quinzaine d’année en Angleterre, mais quand on regarde son CV de manière détaillé, on s’aperçoit qu’il est plus souvent dans des fonctions exécutives, donc plus proche d’un Jacques Henri Eyraud que d’un Zubizarreta, et toujours quand le club en question va être vendu. »

« Vu le déficit considérable creusé par McCourt à l’OM depuis maintenant quatre saisons, la question qui se pose est de savoir si Aldridge est vraiment là pour vendre des joueurs en Angleterre, ou pour préparer le terrain à des repreneurs. On avait parlé il y a trois mois d’une piste Saoudienne, et cela continue aujourd’hui, on parle de nouveau d’une vente club. »