OM : le FC Nantes, Thauvin, son avenir…Kamara en dit plus

La défaite de l’OM contre le FC Nantes

« Contre Nantes, c’est un match qu’on a raté, à nous de repartir de l’avant et de recommencer une série. Cela faisait longtemps qu’on avait plus pris autant des buts. On a manqué d’une rigueur défensive avant d’attaquer, de défendre tous ensemble. Il faut jouer plus intelligemment et mieux défendre »

Nîmes

« Quand on perd, c’est difficile, mais il faut vite rebondir en gagnant en Nîmes. On sait ce qui nous attend à Nîmes. On est prêt, on n’a pas peur d’aller au combat. On l’a vu cette année, nous aussi on sait être méchant ! »

Thauvin

« Il n’a pas douté, mais il avait hâte de revenir. C’est un champion. On sait comme il joue. Il va beaucoup aider l’équipe et nous apporter ce coup de boost. »

🔙𝟐𝟔/𝟎𝟐/𝟎𝟗 Ce coup franc d’Hatem Ben Arfa décisif pour la qualification en 1/8ème de finale d’@europaleague 🔥#120AnsDeLegende pic.twitter.com/D5wxdpvA17 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2020

Son poste

« Je dois encore progresser dans le placement, pour plus aider mes coéquipiers. Au milieu on court plus. Je prends beaucoup de plaisir à aider mes coéquipiers, à être au début des actions. Pour la suite de ma carrière on verra, je me sens bien aux deux poste. Avec Morgan et Valentin, oon se parle, on n’a pas une grande différence d’âge aussi, donc c’est plus facile. C’est eux qui me gèrent. Ils connaissent très bien leur poste. »

Son avenir

« C’est un rêve et un objectif de jouer la Ligue des champions, surtout avec l’OM. C’est mon club formateur, j’ai toujours joué ici. Avoir cette musique au Vélodrome, ça serait magnifique. Si on y est, vous connaissez la suite, je ne vais pas vous faire de dessin ! Je ne vois pas pourquoi on voudrait la jouer ailleurs qu’à l’OM. »

Les JO

« C’est vrai que les JO ça fait rêver, mais je préfère me concentrer sur mon club pour le moment. Je veux bien terminer la saison avec l’OM. C’est trop tôt pour en parler. »