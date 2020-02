OM – Mercato : le plan ambitieux de Jacques-Henri Eyraud déjà mis à mal ?

true

Si l’OM figure aujourd’hui en bonne place pour retrouver la Ligue des champions, le club phocéen n’est pour autant pas sorti d’affaire financièrement. Son train de vie reste aujourd’hui bien trop important et l’heure devrait rester quoiqu’il arrive à l’austérité.

Dans les colonnes de l’AFP, Jacques-Henri Eyraud a donc souligné l’un des leviers qu’il souhaite actionner pour renforcer son équipe : la formation. « J’aimerais qu’on ait entre quatre et cinq joueurs issus de la formation qui soient parmi les titulaires dans les trois ans », a en effet expliqué le président marseillais.

Seulement, cette stratégie de miser sur les jeunes du centre pourrait déjà être mise à mal. Outre le dossier Lihadji, qui semble en route vers le LOSC, deux autres cas inquiètent. L’Equipe révèle en effet que deux jeunes de 17 ans, Cheick Souaré (dont nous vous parlions déjà hier) et Jorès Rahou, sont convoités. Alors qu’ils n’ont pas encore signé pro avec l’OM, Schalke 04 et le FC Porot pour le premier, le Werder Brême pour le second, pourraient tenter leur chance pour les arracher au club phocéen. De quoi compliquer un peu plus les plans présidentiels.