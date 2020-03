OM : le futur Dimitri Payet dégoté au sein du club ?

true

On appelle ça un écran de fumée. Depuis que l’annonce d’un danger menaçant de l’UEFA concernant le fair-play financier a été faite, plus personne ne parle de la fameuse réunion qui devait se tenir à l’OM sur le mercato. Révélée publiquement par André Villas-Boas le mois dernier, celle-ci devait pourtant avoir lieu ce dimanche 8 mars avec Andoni Zubizzareta et Jacques-Henri Eyraud.

Évidemment, l’ombre que laisse planer l’UEFA a sans doute fait revoir leurs plans aux dirigeants de l’OM. En interne, certains ont aussi d’autres chats à fouetter. En U17 Nationaux, par exemple, l’entraîneur Stéphane François pourrait avoir trouver la perle rare au milieu en la personne de Paolo Sciortino.

« Il a une intelligence de jeu naturelle, toujours bien placé »

« Sur et en dehors du terrain, c’est un joueur exemplaire, affirme le technicien dans les colonnes de La Provence. Il a une intelligence de jeu naturelle, il est toujours bien placé. S’il continue sa progression, sans brûler les étapes, on espère qu’il ira loin. » D’après le quotidien régional, le jeune Sciortuno plait beaucoup aux responsables de l’OM au point qu’il ne soit pas exclu qu’une offre de contrat pro lui soit soumises dans les prochains mois.