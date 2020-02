OM : le LOSC, la fatigue, l’avenir…Valentin Rongier fait le point

true

Le rendez-vous est attendu. Et pour cause, il est fort à parier que le LOSC-OM de dimanche soir (21 heures) soit riche d’enseignements pour la fin de saison. Les Lillois, si à l’aise à domicile, parviendront-ils à contourner le bloc marseillais, si efficace depuis des mois ?

Rien n’est moins sûr. En attendant, Valentin Rongier, qui était face aux médias il y a quelques minutes, ne souhaite pas, non plus, dramatiser autour de cette rencontre. « Après Lyon en Coupe de France, on était déçus après la fin de cette série de victoires, mais l’enchaînement des matches nous permet d’oublier rapidement car on a l’opportunité de se rattraper dès dimanche à Lille. Il n’y aura rien de définitif après ce match, mais si on ne perd pas et qu’on ne fait pas de faux pas, on y verra plus clair. On est deuxièmes, on doit l’assumer, on sait que ça va revenir fort derrière, on n’a pas beaucoup de jokers. »

Avant d’évoquer, clairement, le coup de pompe physique ressenti par certains joueurs d’André Villas-Boas. « Oui, il y a de la fatigue, mais c’est pareil pour toutes les équipes. Notre effectif est un peu court, d’où la fatigue plus importante, mais la récupération a été bien gérée. Le fait de retrouver des semaines à un match va nous faire du bien. Il n’y a pas eu de lassitude physique pour moi. »