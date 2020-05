OM : le rachat du club prend un sérieux coup de frein

true

Alors qu’une potentielle vente de l’OM a éveillé tous les fantasmes ces dernières semaines, la tendance ne serait pas à ce scénario.

Si l’OM est particulièrement agité en coulisses en ce moment, c’est plus certainement en raison des remous du secteur sportif qu’autre chose. Alors qu’une vente à des propriétaires saoudiens a été évoquée avec force dernièrement, le dossier serait en réalité beaucoup moins avancé.

Le journaliste Sacha Tavolieri, chroniqueur régulier sur RMC, a livré ses informations sur le sujet du rachat du club. S’il ne dément pas que Frank McCourt pourrait lâcher le club en cas de belle offre, le journaliste se montre toutefois prudent. « Actuellement, l’OM est bien en vente. Il n’y a pas de doutes par rapport à ça. En cas d’acquéreur intéressant et d’offre concrète, loin des 600 millions d’euros qu’on a pu entendre ces derniers jours, le club pourra avoir un nouveau propriétaire. Mais à l’heure actuelle, la tendance est bien plus à la restructuration de l’Olympique de Marseille », a-t-il confié sur la chaine Youtube Thomas Parle Foot.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Par ailleurs, le journaliste annonce que l’offre saoudienne évoquée n’a jamais existé de manière si concrète. Même si les intérêts ne manquent pas, rien de tangible ne pousse donc vers une vente imminente du club. « Je ne nie pas le fait qu’il y ait eu des approches et j’en ai même eu confirmation, il y a déjà des personnes qui travaillent à l’heure actuelle pour des intérêts de l’OM et qui sont en train de discuter, qui ont déjà des contacts avec des propriétaires saoudiens ou des milliardaires, capables d’investir. Il y a déjà des personnes qui travaillent pour les intérêts de l’OM, qui sont en contact avec ces gens-là, mais on n’a pas été au-delà de l’offre. Il n’y a pas eu l’offre saoudienne importante sur laquelle tout le monde spécule depuis des mois », assure Tavolieri.