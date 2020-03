OM : le travail de l’ombre d’Eyraud et Zubizarreta mis en lumière

true

Depuis la publication du rapport financier de la DNCG, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, est à nouveau sous le feu des critiques, son club ayant terminé la dernière saison avec un déficit de 91 M€, essentiellement dû à une masse salariale trop importante. Mais le dirigeant fait malgré tout quelques bonnes choses.

L’une d’elles est la mise en valeur de la formation, l’un des piliers du Champions Project. Pour Thomas Ephestion, formé à l’OM et désormais à Orléans, le centre marseillais est injustement critiqué. « Je trouve que les médias sont très sévères avec le centre de formation de l’Olympique de Marseille », a-t-il expliqué à footballclubdemarseille.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« Quand je suis arrivé à Marseille en quittant Valenciennes, j’ai vu des très bons joueurs. J’irais même plus loin, en disant qu’intrinsèquement il y avait de meilleurs jeunes à l’OM qu’à Valenciennes toutes catégories confondues. La génération 95-96 marseillaise, on est plus de dix à être devenu professionnel, c’est vraiment pas mal. Sur le développement musculaire j’ai remarqué des différences, c’était encore plus professionnel à Marseille ! »