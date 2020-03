OM : le vestiaire sous tension à cause de Villas-Boas ?

true

André Villas-Boas ne nous avait pas habitués à pareil pétage de plombs. Contre le SC Amiens (2-2), ce sont certains faits de jeu qui ont fait exploser l’entraîneur de l’OM. Pour être venu expliquer son point de vue de manière trop agressive à M. Letexier, il a été expulsé après le coup de sifflet final. « C’est ma faute, a-t-il dit en conférence de presse. On doit contrôler à 2-0. Et c’est moi le leader donc c’est à moi de donner cette tranquillité. Je pense que j’ai raté mes changements. J’ai changé un peu la ligne défensive et je n’en avais pas besoin ».

Du coup, le technicien portugais sera suspendu contre le Montpellier HSC avec le risque d’écoper d’un deuxième match de suspension, ferme ou avec sursis, alors que la réception du PSG se profile le 22 mars. Cette sortie musclée n’est pas la première de la saison chez AVB, qui s’était signalé à la mi-temps du match contre le FC Nantes fin février (1-3). Faut-il voir un lien de cause à effet entre cette attitude tendue et les résultats en dents de scie de l’OM ? Pire, les tensions du technicien portugais rejailliraient-elles sur son groupe ?

Certains cadres de l’OM sentent un entraîneur moins serein

« Villas-Boas est gagné par la nervosité depuis quelques semaines, explique L’Équipe ce dimanche. Depuis ce succès contre le LOSC, le groupe a comme du mal à se remobiliser. Certains cadres de son vestiaire sentent aussi un entraîneur moins serein et ce sentiment d’inquiétude semble se propager jusqu’aux joueurs. » Le fait d’avoir parlé ouvertement de C1 et du prochain mercato aurait aussi pu dérégler la belle mécanique marseillaise.