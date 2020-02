OM : l’énorme réponse de Thauvin à une vanne sur son état de santé

true

Vendredi, André Villas-Boas a fait le point sur le retour à la compétition de Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille. Le technicien portugais a annoncé que le champion du Monde français avait 20 jours de retard par rapport au programme et ne serait sans doute pas de retour avant le mois de mars.

Forcément, du côté des supporters, l’état de santé de Thauvin a fait l’objet de quelques moqueries. Lui qui n’a plus disputé la moindre minute de jeu depuis le 1er septembre et qui a dû passer sur le billard en fin d’année pour soigner la cheville qui le faisait tant souffrir.

A un Twittos qui se moquait de ses malheurs, parodiant la célèbre série « H » avec Jamel Debbouze, Florian Thauvin a répondu avec mordant et ironie, montrant au passage qu’il travaillait dur en salle de gym pour revenir au plus vite à l’entraînement avec ses partenaires. C’est ce qu’on appelle de la com 2.0 réussie…