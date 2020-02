OM : les blessés, le cas Benedetto, Aulas … Villas-Boas passe à table avant Toulouse

true

Ce vendredi en tout début d’après-midi, André Villas-Boas était en conférence de presse pour évoquer le match OM – Toulouse de ce samedi… Et l’actualité du club phocéen. Morceaux choisis.

Le point santé

« Dario est forfait. On verra pour Lyon. Il n’y a pas de problèmes concernant Mandanda et Radonjic. Ils ont fait de la récupération ».

L’enchaînement des matches

«On aurait pu jouer dimanche, plutôt que samedi. Je préfère quatre jours de récup entre St Etienne et Toulouse puis trois jours avant Lyon. Mais bon, dimanche ça sera libre pour les joueurs. On a bien géré la récupération. Il n’y a que Rongier qui a fait tous les matchs. Les joueurs en rotation ont tous pu sauter un match ».

La méforme de Dario Benedetto

« Il est à 80% quand il joue. Il ressent encore des douleurs à son tendon d’Achille. Donc il faut qu’il récupère. Le plus important c’est qu’il revienne à 100% au prochain match. En ce moment c’est compliqué pour lui ? Cela dépend aussi des matchs qu’on a joués, c’étaient des matchs difficiles, des matchs fermés où on a manqué de créativité. L’équipe doit plus le trouver. Dans la profondeur, il est gêné par ses douleurs pour accélérer ».

Sur Toulouse

« C’est un match dangereux. Je veux arriver au match de Lille avec cet écart de neuf points. C’est pour ça que c’est un match très important pour nous ».

Sur la saison de Steve Mandanda

« Je pense que ça doit être l’une de ses meilleures saisons depuis qu’il est à l’OM ».

Sur la dynamique de Radonjic

« Le changement de côté s’est fait entre lui et Dimitri. Ca a bien fonctionné pour nous. Il se trouve dans un bon moment, on en profite. Il est à son meilleur niveau depuis qu’il est arrivé. Il est en pleine confiance. Il est capable de faire la différence dans les dernières minutes, c’est intéressant pour nous ».

Sur les propos de Jean-Michel Aulas

« Il veut faire des jeux de paroles. Le PSG aussi est sous le fair-play financier, donc peut-être qu’il parlait d’eux en disant « un autre club » (sourires). Mais bon, ce n’est pas le plus important du monde… »

Sur son accrochage avec Wahbi Khazri

« Je n’ai pas voulu perdre du temps, puisque j’avais ramassé le ballon, sinon je ne l’aurai pas pris dans ma main… Mais heureusement que je l’ai vu arriver sur moi, sinon je serai tombé avec lui. Il a perdu sa tête, j’ai été surpris ! »

Retranscription : Le Phocéen.