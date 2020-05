OM : les joueurs testés au Covid-19, Villas-Boas bientôt de retour à Marseille

true

S’ils n’ont pas eu l’occasion de fêter leur retour en Ligue des champions, les joueurs de l’OM vont peut-être pouvoir se retrouver cette semaine à la Commanderie.

L’heure est à une fête mitigée. L’OM est de retour en Ligue des champions et les joueurs n’ont pas eu l’occasion de célébrer la performance mais devraient pouvoir le faire de visu mais avec toutes les précautions d’usage. Plus d’un mois et demi après leur dernière journée en commun, L’Équipe explique que les Marseillais sont attendus cette semaine à La Commanderie dans le cadre d’un protocole sanitaire très strict.

Ces derniers sont convoqués par petits groupes au centre d’entraînement, mardi et mercredi, afin de se soumettre à toute une batterie de tests médicaux. Au programme : bilan sanguin complet et tests… du Covid-19. Une façon pour le staff médical de s’assurer qu’aucun joueur n’est touché par l’épidémie et aussi d’avoir une vision plus nette de la condition physique et psychologique de chacun.

Une reprise de l’entraînement autour du 20 juin à l’OM

André Villas-Boas, lui, ne sera pas présent lors de ce rassemblement. Parti se confiner chez lui, au Portugal, il est attendu à Marseille en début de semaine prochaine. En fonction de la date de reprise du championnat, le retour à l’entraînement pourrait être fixé autour du 20 juin pour une préparation de six à huit semaines.