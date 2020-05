OM : les Marseillais les plus vicieux du vestiaire, c’était eux

false

Champions de France, il y a dix ans, les joueurs de l’OM pouvaient compter sur deux éléments qui avaient du vice. Voici lesquels.

L’anniversaire est fêté ce jours dans les colonnes du quotidien régional, La Provence. A l’occasion des dix ans du dernier titre de champion de France de l’OM. C’était avant la domination du PSG. Avant que Didier Deschamps quitte un club pour l’équipe de France. Et bien avant que Mathieu Valbuena poursuive sa carrière loin du stade Vélodrome.

Ce qui n’empêche pas le milieu de terrain de revenir au coeur de l’actualité. Via son ancien partenaire, Souleymane Diawara, qui en dit plus sur l’effectif champion de France. Et à la question de savoir qui étaient les plus vicelards du vestiaire, la réponse fuse. « Valbuena et Brandao. Ils pouvaient t’énerver une équipe entière. »

« Les deux nains vont se battre »

Ce même Mathieu Valbuena que n’a toujours pas oublié l’un de ses anciens partenaires olympiens, Baky Koné. « Une fois lors d’une mise au vert, on s’était un peu chauffés avec Valbuena. Niang et les autres avaient détendu l’atmosphère en disant: Les deux nains vont se battre. C’est un exemple qui illustre la très bonne ambiance qui régnait dans le groupe. »